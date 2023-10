Sacchi: “Quando non gioca da squadra il Milan perde. Qualcosa va corretto”

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan per quattro stagioni dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997 , ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola del momento negativo dei rossoneri di Stefano Pioli . Ecco, dunque, le dichiarazioni del 'Profeta di Fusignano' sullo stato di salute del Diavolo.

«Quando non gioca in modo collettivo, cioè quando non è una squadra, il Milan perde. Ultimamente, ogni tanto, questo è capitato. Penso alle sconfitte contro la Juve e contro il PSG, ma anche a quella precedente contro l'Inter. Qualcosa va corretto».