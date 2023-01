Milan, Sacchi: “I rossoneri non sono più un collettivo, può capitare”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha parlato di cosa stia succedendo ai rossoneri, sostenendo come non siano più un collettivo

Fabio Barera

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha analizzato, a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, le cause del crollo dei rossoneri di Stefano Pioli. All'indomani, poi, dell'ultimo, pesante rovescio, il 2-5 di 'San Siro' contro il Sassuolo. L'ex tecnico del Diavolo ha parlato, tra le altre cose, anche di ciò che non sta funzionando tra i rossoneri, sostenendo che a suo modo di vedere manca quel collettivo che ha permesso di vincere lo scudetto. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Arrigo Sacchi su cosa stia succedendo alla squadra — «Il Milan non è più un collettivo. Ha vinto lo Scudetto giocando come una squadra e ora si sono perse quelle caratteristiche. Può capitare. Giocare "di squadra" non è un imperativo etico, ma permette di essere più efficienti».