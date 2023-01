Sacchi: “Il Napoli gioca un calcio d’élite, il Milan sceglie scorciatoie”

Arrigo Sacchi ha parlato della finale di Supercoppa Italiana tra il Milan di Stefano Pioli e l' Inter di Simone Inzaghi in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i tanti temi toccati l'ex tecnico rossonero ha anche parlato della differenza di gioco espressa dal Napoli e dal Diavolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Milan, le parole di Arrigo Sacchi sulla differenza con il gioco del Napoli

«Per iniziare, lo Scudetto non è un'utopia: il campionato non è ancora chiuso. Ma è anche vero che il Napoli gioca un calcio d'élite, mentre altre grandi, compresa l'Inter e a volte il Milan, scelgono scorciatoie, si accontentano. Luciano Spalletti insegna che non si può mai puntare sul singolo senza l'aiuto del collettivo. Che è la trama a rendere di successo un film, non gli attori. Anche un'eventuale vittoria in Supercoppa non cambia questa realtà di fondo».