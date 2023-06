Milan, Sacchi: “De Ketelaere? L’impatto con la Serie A è complicato”

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan per quattro stagioni dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997 , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Tema, le manovre dei rossoneri in questa sessione estiva di calciomercato . Ecco, dunque, un estratto delle dichiarazioni del 'Profeta di Fusignano' ( QUI IL PEZZO COMPLETO ).

Su Charles De Ketelaere che si potrebbe svegliare: «Ah, saperlo ... Mi auguro di sì, alcune qualità si sono viste. L’impatto con la Serie A è sempre complicato per gli stranieri. Fece fatica uno come Michel Platini, che era un fuoriclasse. Trovò difficoltà persino un campione affermato come Karl-Heinz Rummenigge al primo anno in Italia. Se il Milan crede in questa ragazzo è giusto che prosegua con lui, e lui deve capire che è arrivato il momento di mostrare il proprio valore». LEGGI ANCHE: Milan, Ruben Loftus-Cheek arrivato a Linate