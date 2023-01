Milan, Sacchi: “De Ketelaere entra in campo come se fosse un perdente”

Arrigo Sacchi ha parlato della finale di Supercoppa Italiana tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. Uno dei temi più interessanti affrontati dall'ex tecnico rossonero è stato senza dubbio quello relativo a Charles De Ketelaere, uno degli acquisti estivi più deludenti per il Diavolo. Sacchi ha utilizzato dichiarazioni forti nei confronti del belga sostenendo che i suoi ingressi in campo sono assimilabili a quelli di un perdente. Di seguito le sue parole.