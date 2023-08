Milan, Sacchi su Berlusconi: “È stato una slavina in un piccolo stagno”

Stasera andrà in onda la prima amichevole estiva dei rossoneri di quest'anno sul suolo italiano. Infatti, a seguito della tournée disputata negli USA, ora è tornata in patria per disputare la prima edizione del "Trofeo Silvio Berlusconi" contro il Monza. Si tratterà di un evento benefico e sarà utile ai due allenatori, Pioli e Palladino, anche per collaudare la loro squadra prima dell'inizio delle ostilità in Serie A.