Milan, Sabatini: “Il processo a Pioli è doveroso. L’Inter era ed è più forte”

"Ecco, questa è la critica. Questo il processo a Pioli: tutto in superficie, pochi approfondimenti né tentativi originali per scalfire le opinioni superficiali dei pensatori più ripetitivi. Il Milan non ha perso i cinque derby del 2023 perché si è arreso, oppure si è consegnato da vittima sacrificale o per la difesa a 3 o perché una volta non c’era Leao o per qualsiasi ragione che non sia una prima evidenza: l’Inter era ed è più forte. Poi, ovvio, oltre a questa base di verità assoluta, ci sono le variabili. La più evidente è che il Milan ha perso tutti i derby proprio per non aver provato mai a copiare l’Inter, giocando almeno un po’ “difesa&contropiede”, squadra chiusa e ripartenze".