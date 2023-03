Milan, Sabatini: “Leao gioca male, forse è distratto dal contratto”

Tra le tante voci che si sono espresse in merito al momento di forma di Rafael Leao , spicca quella di Sandro Sabatini . Il noto giornalista è intervenuto ai microfoni di Pressing, negli studi di Mediaset, e ha sostenuto come probabilmente l'attaccante del Milan stia faticando non tanto per il cambio di modulo, quanto perché probabilmente sta pensando al rinnovo di contratto. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Sandro Sabatini su Rafael Leao

"Leao sta giocando male da inizio 2023 a parte in casa della Salernitana. Per me non è per colpa della nuova posizione in campo, è solo una giustificazione. Leao probabilmente è distratto dal contratto o magari ha già la testa da un'altra parte". Milan, si complica il riscatto di Brahim Diaz >>>