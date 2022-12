Milan, Sabatini: “Inter e Juventus più pericolose per il Napoli”

Il Milan si prepara per il rientro in Serie A: i rossoneri dovranno giocare contro la Salernitana il 4 gennaio. Per Stefano Pioli ci sarà un ultimo test, il 30 dicembre contro il PSV. Poi sarà di nuovo campionato. I rossoneri dovranno partire al massimo, se vorranno rimontare in classifica. Ricordiamo che il Milan ha chiuso la prima parte della stagione al secondo posto, dietro 8 punti rispetto al Napoli. La corsa Scudetto, però, potrebbe non essere chiusa solo a queste due squadre.