Milan, Sabatini: “Capisco i tifosi, ma non sottovaluterei Adli, Origi e Pobega”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del calciomercato del Milan, che ancora conta pochi movimenti in entrata. Sabatini dice di comprendere l'amarezza dei tifosi rossoneri, ma invita a non sottovalutare Yacine Adli, Tommaso Pobega e Divock Origi. Infine una battuta sulla proprietà: a suo avviso non si capisce chi comanda in questo momento. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Radio Sportiva'.