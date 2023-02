Milan, Sabadini: “Leao deve lavorare ancora parecchio”

Sulla vittoria del Milan sul Tottenham: "Leao deve lavorare ancora parecchio. Uno col suo fisico dovrebbe migliorare nei tiri e sui colpi di testa. La squadra si è ritrovata abbastanza, pressavano parecchio, cosa che è mancata nelle ultime partite. I giovani, quando non hanno esperienza, o corrono come matti o se rallentano anno in difficoltà. Hanno corso, pressato, non hanno fatto ragionare gli Spurs. Il Milan è una squadra che deve correre, altrimenti subisce. Bella compatta anche la difesa, ma sulle palle inattive li vedo ancora troppo vicini al portiere. Sarà molto difficile a Londra, sarà una bolgia".