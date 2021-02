Milan, Sabadini: “La batosta con lo Spezia è arrivata al momento giusto”

Milan, le parole di Sabadini

Giuseppe Sabadini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Ecco cosa ha detto: “Forse la batosta con lo Spezia è arrivata al momento giusto. Ora mi aspetto la reazione nel derby. La speranza è che la condizione di alcuni giocatori possa crescere. Da Calhanoglu a Bennacer. E Leao deve avere più continuità, ha qualità enormi ma ha troppi alti e bassi. In ogni caso, un Milan così brutto come quello di sabato scorso era da parecchio che non si vedeva. Se il Milan è al completo e tutti danno almeno l’80% ce la può fare perchè a volte i nerazzurri dietro qualcosa concedono. I rossoneri hanno avuto 14 rigori e a parte quello con la Roma c’erano tutti. Significa che è una squadra che entra spesso in area, mentre con lo Spezia non è mai accaduto. Se ritrova la sua verve di prima, diventa dura anche per l’Inter”. Calciomercato Milan: Belotti, problemi con il Torino. Maldini alla finestra. VAI ALLA NOTIZIA>>>