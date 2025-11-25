Pianeta Milan
Milan, senti Seba Rossi: “Maignan fa la differenza. È ancora più leader. Sul rinnovo …”

Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan dal 1990 al 2002, ha parlato di Mike Maignan, attuale estremo difensore dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni
Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan per dodici stagioni, dal 1990 al 2002 (con 5 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 2 Supercoppe Europee, una Coppa Intercontinentale e una Champions League nel suo palmarès, per 330 presenze complessive in rossonero con 281 gol incassati), ha parlato in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola di Mike Maignan. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan, Seba Rossi su Maignan: "Strepitoso nel derby"

Sulla prova di Maignan contro l'Inter: «Maignan è stato strepitoso nel derby ed è determinate da inizio campionato. Non mi sorprende vederlo di nuovo a questi livelli e così decisivo: Mike fa la differenza. Speriamo per il Milan che duri a lungo …».

Su Maignan che si è lasciato alle spalle gli alti e i bassi dell'ultima stagione: «È sempre stato un ottimo portiere e nel derby ha sfoderato parate di alto livello. Maignan sta facendo una grandissima stagione. L’ho rivisto al top come nell’anno dello scudetto, quando aveva fatto la differenza trascinando il Milan alla vittoria del campionato. Ora è tornato su quei valori».

Su Maignan che indossa la fascia di capitano del Milan: «Forse l’essere capitano l’ha reso ancora più leader. Si è sentito maggiormente responsabilizzato, ma Maignan è sempre stato un punto di riferimento per i compagni».

"Rivedo qualcosa di me in Mike: ecco cosa"

Sul rigore parato all'ex Hakan Çalhanoğlu, più merito di Maignan o più demerito del turco: «Sui rigori è sempre così: da un lato c’è la bravura di chi lo para e dall’altro chi calcia forse poteva fare meglio. In questo caso, però, è stato molto bravo Maignan a indirizzare Çalhanoğlu sulla conclusione. Si è mosso bene, facendo un paio finte e poi ha battezzato l’angolo dove avrebbe calciato il turco. Anche nella deviazione ha respinto bene la conclusione murando la ribattuta».

Sui tifosi del Milan che sperano nel rinnovo di Maignan: «È naturale che tutti vogliano vederlo ancora a lungo in rossonero, però non dipende solo dai dirigenti: bisogna capire prima cosa vuole fare Maignan. Sarà lui a decidere il futuro ...».

Sul paragone tra lui e Maignan: «Rivedo qualcosa di me in Mike. Sia a livello di personalità sia nell’aggressione e riconquista della palla. Come facevo io anche lui ama subito velocizzare l’azione, rilanciando immediatamente verso le punte e ribaltando il fronte offensivo».

