Milan, Ronaldinho: “Maldini? Il miglior difensore mai esistito”

Nel corso di un'intervista, Ronaldinho ha parlato di Paolo Maldini, attuale direttore sportivo del Milan e storico capitano rossonero

Il lavoro svolto fino a questo momento da Paolo Maldini come direttore sportivo del Milan è stato assolutamente esemplare, ma i tifosi si ricordano soprattutto quanto fatto in campo dallo storico numero 3.

Anche chi ci ha giocato, contro o insieme, ricorda perfettamente le capacità del capitano rossonero. E' il caso di Ronaldinho , che nel corso di un'intervista rilasciata a Espn Messico, ha rilasciato queste dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport: "Per me Paolo Maldini è sempre stato il miglior difensore mai esistito in circolazione e ho avuto la fortuna di giocarci insieme".

L'ex numero 80 rossonero ha poi proseguito: "Oggi per me è un grande amico, ed è una gioia immensa perché è sempre stato un vero e proprio idolo per me". Milan, in vista un colpo da sogno per l'estate? Le ultime news di mercato >>>