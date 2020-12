Milan, Romagnoli: “Darò sempre tutto, ma sono anche tifoso della Lazio”

Milan, la fede laziale di Romagnoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessio Romagnoli, capitano rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Milan TV’ per le sue 200 presenze rossonere. La sua fede calcistica, però, non si cancella: “Milan-Lazio del 2017-2018 in Coppa Italia? Partita bellissima sia all’andata che al ritorno. Ho dato tutto per il Milan e darò sempre tutto, ma sono anche tifoso della Lazio, non l’ho mai nascosto. Decisi di non esultare per rispetto, ma ero davvero contento per quello che avevo fatto. Quel gol ci mandò in finale. Fu emozionante per me e per tutta la squadra. Uno dei momenti più belli, come lo sono stati quei 4 giorni in cui feci gol al 93′ e al 97′”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale >>>