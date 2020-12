Milan, Romagnoli: “Baresi e Maldini incutono timore, sono leggende”

Milan, Romagnoli su Baresi e Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato delle due leggende rossonere viventi Franco Baresi e Paolo Maldini. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan TV’: “Franco è il capitano, un’istituzione. Una persona di carisma, con il quale ti senti un po’ in soggezione. Una persona che ha dato tantissimo per questo club e per l’Italia. Sono solo orgoglioso di indossare una fascia indossata da gente come lui e Maldini”.

Su Maldini: “Un’altra persona con cui ho avuto timore a parlare. C’è stato un bel rapporto dall’inizio. Una bella persona e un calciatore fenomenale. Dispiace che uno come lui non abbia vinto il Mondiale e Il Pallone d’Oro”. Clicca qui per leggere l’intervista completa >>>