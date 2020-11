Milan, Roma: “Vi racconto la rissa tra Ibrahimovic e Onyewu” | News

Ultime Notizie Milan News: l’intervista a Flavio Roma

MILAN NEWS – Flavio Roma, ex portiere rossonero, ha rilasciato un’intervista al portale ilposticipo.it. Roma si è soffermato sulla sua esperienza al Milan: “Ero a Monaco da tanti anni e avevo voglia di rivivere il campionato italiano, quel professionismo che in Francia un po’ mancava: era l’aspetto che mi piaceva di meno della Ligue 1. Perciò ne ho approfittato, mi è capitata l’offerta del Milan, c’era un gruppo stratosferico e non potevo rifiutare quella proposta”.

Su Allegri: “Allegri sapeva stare insieme al gruppo, viverlo da vicino anche quando c’era da scherzare. Rideva quando era il momento di scherzare, stava al gioco sia in campo che in partitella o quando si faceva la gara di tiri oppure il torello. Ma sapeva benissimo quando c’era poco da ridere e si faceva sul serio”.

Sulla rissa Ibra-Onyewu: “Noi portieri ci stavamo allenando a parte e non sappiamo come è andata tra loro. Ci siamo girati quando abbiamo sentito il brusio dei compagni e abbiamo visto Ibra e Onyewu accartocciati mentre qualcuno cercava di dividerli. Non so cosa sia successo per essere arrivati a quel punto. Ce lo siamo chiesti anche noi: è difficile che capitino queste cose tra professionisti e compagni di squadra. Arrivare a picchiarsi in campo è stata una cosa estrema per certi versi. Non abbiamo ancora una spiegazione di quella rissa”.

Su Ibrahimovic: “Ibrahimovic come calciatore è un campione. Io l’ho apprezzato anche come compagno di squadra, mi sono trovato bene con lui nello spogliatoio anche se facevo parte di quel gruppo che giocava meno. Con Ibra ci prendevamo in giro, eravamo seduti in fondo al pullman: scherzavamo, ma sempre col massimo rispetto. Le uscite da fenomeno fanno parte del suo carattere. Ibra è divertentissimo coi suoi compagni”.

Sul possibile scudetto del Milan: “Nel calcio non si può mai dire niente soprattutto in una stagione come questa in cui squadre forti magari si ritrovano senza calciatori anche per via del Covid. È presto per dirlo. Il Milan è in zona Champions e penso che sia un grande risultato. Credo che Ibra e Milan non si tireranno indietro se ci sarà da spingere”. Calciomercato Milan: trattativa avviata per un centrocampista. VAI ALLA NOTIZIA>>>