Milan-Roma, Kessié: “Discorsi societari? Ai noi calciatori non interessano”

MILAN NEWS – Franck Kessié, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima del match Milan-Roma a ‘San Siro‘. Ecco le dichiarazioni di Kessié: “Discorsi societari? Noi facciamo i giocatori, i discorsi che si fanno fuori da Milanello non ci interessano. Interessano la società, i direttori, il Presidente. Noi calciatori siamo concentrati sul campo e sul fare risultato in campo”. PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROSSONERI E GIALLOROSSI, CONTINUA A LEGGERE >>>

