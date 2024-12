Cafu: “I Milan-Roma del mio passato? Ecco quali sfide scelgo”

Marcos Cafu, ex difensore di Roma (1997-2003) e Milan (2003-2008), ha parlato del confronto di questa sera a 'San Siro' in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, a Cafu è stato chiesto di scegliere una partita da ricordare con la maglia della Roma contro il Milan e un'altra, invece, da tramandare ai posteri con la maglia del Milan contro la Roma. Ecco la risposta del 'Pendolino' brasiliano.