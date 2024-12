Milan-Roma, Braglia: “Diavolo obbligato a vincere. Ecco i veri colpevoli”

Simone Braglia, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra il Milan di Paulo Fonseca e la Roma

Simone Braglia , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in particolare sulla sfida tra il Milan di Paulo Fonseca e la Roma di Claudio Ranieri . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan-Roma, Braglia dà un ultimatum al Diavolo: poi smaschera tutti i colpevoli

Milan-Roma, come la vede? "Obbligo di vittoria per il Milan sì, è una partita tra due deluse del campionato. Entrambe avevano traguardi diversi. Anche un ko per la Roma sarebbe grave, perché metterebbe in crisi anche lei. Entrambe hanno problemi ambientali, vedo un percorso ad ostacoli per entrambe".