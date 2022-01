Milan-Roma 3-1, Maldera: “Tonali ha preso in mano il centrocampo”

Andrea Maldera ha analizzato la vittoria del Milan contro la Roma. Ecco i complimenti a Sandro Tonali, Pierre Kalulu e Matteo Gabbia

Andrea Maldera ha analizzato la vittoria del Milan contro la Roma. Ecco i complimenti a Sandro Tonali, Pierre Kalulu e Matteo Gabbia nel suo intervento a Milan TV: "Il Milan ha vinto una grande partita contro una squadra forte. Ho visto una squadra umile, tutti hanno capito che serviva fare gruppo e anche soffrire. Mi sono piaciuti molto i giocatori che sono entrati, ci sono stati tanti aspetti positivi. Tonali ha preso in mano il centrocampo, faccio i complimenti anche a Kalulu e Gabbia che hanno giocato una partita molto attenta. Non era facile per loro, complimenti a loro e a Pioli che ha dimostrato ancora una volta grande lucidità nel scegliere la formazione iniziale e poi i cambi". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>