Milan, Roback: “Pioli mi ha detto che sono bravissimo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Emil Roback, talento del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Expressen’. Queste le sue dichiarazioni su Stefano Pioli: “Dopo il primo allenamento Pioli mi ha detto bravissimo, altri che ho giocato bene. Ora mi allenerò un po’ con la Primavere un po’ con la Prima Squadra. Giorno dopo giorno va meglio. Il rinnovo di Ibra? Per me una buona notizia. Come ho detto, è una sicurezza averlo quaggiù e mi ha detto di contattarlo per qualsiasi cosa. L’unica cosa negativa è che… giochiamo nello stesso ruolo (ride, ndr)”.

L’ARSENAL VOLEVA ROBACK. ECCO PERCHE’ HA SCELTO IL MILAN >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>