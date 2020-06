Milan, Rivera si propone per la panchina: “Se serve una mano, sono qua”

MILAN NEWS – Gianni Rivera, intervistato da ‘Oggi‘, ha ricordato la sfida Italia-Germania 4-3, Mondiali del 1970 in Messico, visto che il 17 giugno ricorrerà il 50° anniversario da ‘La Partita del Secolo‘.

È già disponibile, però, un estratto dell’intervista che uscirà domani sul settimanale nella quale Rivera, stella rossonera dal 1960 al 1979, si è in sostanza proposto per la panchina del Diavolo per la prossima stagione …

“Se invidiavo la velocità di Sandro Mazzola? Stavo benissimo com’ero. Non ho mai guardato gli altri. Avevo una mia idea di calcio offensivo. E mi piacerebbe metterla in pratica. Ho preso da poco il tesserino e posso allenare. Se il Milan ha bisogno di una mano, io sono qua“.

Intanto, dalla Francia, sottolineano come il club di Via Aldo Rossi abbia sondato un nuovo tecnico nel caso in cui non andasse a buon fine la trattativa con Ralf Rangnick.