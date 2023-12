De Paola: “Intervenire drasticamente su questo Milan. Su Ibrahimovic …”

"Non voglio togliere meriti a Pioli, ma ha bisogno di Ibra"

"Io come prima cosa prenderei subito Ibrahimovic, e togliamo l'equivoco sul suo arrivo - ha chiosato De Paola -. Se dovesse arrivare non delegittima nessuno, Ibra se torna deve entrare nello spogliatoio e guardare in faccia i giocatori a uno a uno. Pioli non sa fare questo, anche nell'anno dello Scudetto Ibra ha inciso nello spogliatoio, non in campo. Non voglio togliere meriti a Pioli perché è un signor allenatore. Ma non riesce a entrare nella testa dei giocatori e per questo ha bisogno di Ibra".