Rinnovo Leao, Pellegatti: “Il Milan lo vuole a tutti i costi”

"Su Leao, il Milan ribadisce che lo vuol tenere a tutti i costi, quindi forse vuol prendere in considerazione anche la multa. Il problema è capire se Mendes tenterà di portarlo via a zero. Dal Milan il sentimento raccolto proprio questa mattina su Leao è 'Non possiamo perderlo'. Maignan? E' il più forte portiere del mondo, anche per il carisma che ha". LEGGI ANCHE: Milan, che difesa contro il Napoli! I protagonisti della Champions