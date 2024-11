Milan, Rijkaard: “Qua ho vissuto il mio periodo migliore”

"Grazie per avermi ricevuto, è sempre speciale, anche perchè questa è la prima volta che sono qui: è davvero impressionante. Sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questo grande club, di questa grande società, tutti questi grandi giocatori... Ho dei bellissimi ricordi. In generale credo che al Milan ho vissuto il mio periodo migliore come giocatore. Ho giocato nella squadra più forte di tutta la mia carriera. Sono stato davvero molto fortunato nell'aver avuto la possibilità di giocare nel grande club che è il Milan"