Milan-Rennes, Thiaw: “Gabbia importante per noi. Sul mio ritorno…”

Malick Thiaw , tornato in campo nella serata di ieri dopo il lungo infortunio, è stato intercettato in zona mista al termine di Milan - Rennes e ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sulla partita di Europa League . Ecco, dunque, le sue parole.

Le parole di Malick Thiaw al termine di Milan-Rennes

"Sono felice per il mio ritorno e per il 3-0. Siamo molto contenti. Stiamo facendo bene, ora pensiamo alla prossima partita. Siamo molto forti adesso. Gabbia? E' molto forte. Dopo essere tornato dal prestito al Villarreal ha più esperienza. E' importante per noi".