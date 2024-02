Milan-Rennes, Thiaw: “Possiamo vincere l’Europa League, ma …”

Le parole di Malick Thiaw al termine di Milan-Rennes

"Mi sono sentito molto bene oggi. È stato un momento difficile per me, ma ho lavorato con pazienza e ora sono felice. Europa League? Per me è possibile vincerla, ma c'è ancora una partita per passare il turno".