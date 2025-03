Milan, Reijnders: “Viviamo un momento difficile, ma sono sicuro che…”

Intervistato dal canale ufficiale del club, Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha parlato dopo la firma sul rinnovo di contratto che legherà ai rossoneri fino al 2030. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Sul rinnovo: "È veramente speciale firmare il rinnovo di contratto con il Milan. Sono molto orgoglioso di rimanere ancora di più in questo fantastico club. Al momento, in campo, stiamo attraversando un momento difficile. Io credo, però, che possiamo fare meglio e so che andrà molto meglio".