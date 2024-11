Milan, il venditore di maglie: “Reijnders il mio primo cliente. Su Maldini …”

Sull'ordinazione di Tijjani Reijnders: "L'anno scorso ho ricevuto improvvisamente un ordine da Tijjani Reijnders, dopo che si era trasferito dall'AZ al Milan. Non poteva essere un altro Reijnders, perché la maglia doveva andare a Via Milanello. Una maglia con sopra Maradona e una di Gullit e Van Basten, dove ho scritto in un biglietto che spero che diventi una leggenda anche al Milan. Poi quella maglia è diventata improvvisamente virale su Internet, ne hanno parlato anche i principali siti sportivi in ​​Argentina e Italia. Reijnders ha anche ricevuto commenti dai tifosi del Milan sui social media secondo cui non dovrebbe onorare un giocatore del Napoli. Penso che sia una sciocchezza, una leggenda come Maradona è al di sopra delle preferenze del club".