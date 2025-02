Milan, Reijnders: “Possiamo battere tutti. Siamo forti, ma dobbiamo…”

Intervistato da France Football, Tijjani Reijnders , giocatore del Milan , ha parlato del club rossonero e della sua stagione finora, ma non solo. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

Sull'arrivo di Sergio Conceicao: "Da quando è arrivato Sergio Conceicao, siamo stati molto più aggressivi senza palla, in termini di pressing, di difesa... Abbiamo bisogno di tempo per adattarci a questo nuovo schema di gioco, ma siamo sulla strada giusta. Questo è il momento di dimostrare che possiamo fare meglio, perché finora ci è mancata la continuità. Siamo stati capaci di battere il Real Madrid (3-1, il 5 novembre) e di pareggiare subito dopo con il Cagliari (3-3). Sono convinto che questa squadra sia capace di grandi cose. Lo ha dimostrato a Madrid, dove eravamo troppo forti. Eravamo uniti, mi sembrava che fossimo ovunque! Anch'io sono riuscito a dettare il ritmo della partita, ho segnato... È una delle mie migliori prestazioni. Questo successo dimostra che possiamo arrivare lontano in Champions League. Onestamente, possiamo battere tutti. Anche Liverpool e Barcellona, ​​molto forti in questa stagione, non devono spaventarci".