Sugli agenti: "Non ho idea di come si organizzano i club e gli agenti che ricevono certe cifre. Ma non è una mia preoccupazione. Il mio interesse è che trovare il meglio per Tijjani. Secondo me, il 90% degli agenti non sono di grande utilità. Gli intermediari sono ovunque. Tijjani era nell’interesse anche di alcuni club inglesi. Anche questo è passato attraverso gli intermediari. Solo al Barcellona ho parlato direttamente con Deco, il direttore tecnico. Poi ho controllato la sua foto del profilo per vedere se era davvero lui".