Milan, Reijnders: “Vi svelo il mio gol preferito con i rossoneri”

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' ufficiale della Lega Serie A . Ecco, dunque, qui di seguito il video delle sue dichiarazioni integrali ( QUI PER IL TESTO ).

"Penso al gol contro il Monza perché rispetto a quello contro il Lecce, secondo me, era più difficile. A Lecce avevo campo libero, dritto davanti a me, per andare a tirare. Contro il Monza ho dovuto dribblare più giocatori intorno a me. È fantastico, poi, ovviamente segnare a 'San Siro', davanti ai tuoi tifosi, e ti danno libertà mentale quando superi un giocatore. È top".