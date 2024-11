Ferrè: “Fofana e Reijnders? Sono come il fiordilatte e il pistacchio”

Intervistato a Cronache di Spogliatoio, Stefano Ferrè ha parlato del Milan dopo la vittoria in Champions League contro il Real Madrid

Intervistato a Cronache di Spogliatoio, Stefano Ferrè ha parlato del Milan dopo la vittoria in Champions League contro il Real Madrid: "Fofana e Reijnders sono come il fiordilatte ed il pistacchio. Magari da soli sono buoni, insieme l'effetto...Forse ancora meglio mortadella e pistacchio. Insieme, uno più uno fa tre e non due. Il formaggio con le pere. Perché quando manca uno, Fofana è anche costretto a fare un lavoro di pura costruzione che gli esce un pochino difficile, anche palla al piede".