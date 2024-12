Di Stefano: “Reijnders non si è mai fermato, idem Fofana. Bisogna allungare…”

Siamo agli ultimi giorni di calma prima che il Milan entri in un periodo alquanto intenso, ricco di sfide cruciali tra Serie A, Supercoppa , Champions League e Coppa Italia . Ma come arriva la squadra rossonera di Paulo Fonseca a questo appuntamento? Peppe Di Stefano , giornalista di Sky Sport , ne ha parlato con Carlo Pellegatti in un video sul suo canale YouTube. Ecco le sue parole su due giocatori chiave della formazione rossonera: Reijnders e Fofana.

Milan, Fofana e Reinders non si fermano. Di Stefano lancia l'allarme

"Secondo me bisogna allungare la coperta in mezzo al campo. Fofana, dalla panchina di Parma ad agosto, non ha mai riposato. E nelle ultime 9 partite ben 5 assist per lui. Dalla partita di Cagliari infila assist in continuazione. Non è solo la diga che pensavamo che il Milan avesse comprato ma ha anche qualità. Reijnders non si è mai fermato, è il giocatore di movimento ad aver giocato di più in stagione nonostante la squalifica. È chiaro che la rosa è un po' corta, si vede anche dagli infortuni quando è arrivato un po' di stress fisico. Si riparte e si deve ripartire nel modo migliore già a partire domani sera perché le altre corrono".