Milan, Reijnders svela gli obiettivi stagionali e racconta un retroscena

Tijjani Reijnders: la tua è una famiglia di calciatori. Hai sempre voluto seguire questa strada? Sai cosa significa per un olandese vestire la maglia del Milan? "Sì, anche mio padre è stato un calciatore professionista, nei Paesi Bassi, in Finlandia e negli States. Ho ricordi vaghi delle sue partite, ma ricordo bene che ho iniziato a giocare molto presto in giardino e che nel giro di poco tempo sono passato al calcio vero e proprio. Quando arrivi per la prima volta a Milanello, o a Casa Milan, capisci subito l'importanza che hanno avuto Gullit, Rijkaard, van Basten. Per un olandese essere qui e giocare in questo grande club è qualcosa di straordinario".