Milan, Reijnders: “Mi chiamarono Pioli e Moncada. La soluzione migliore”

«Prima mi hanno detto che era interessato a me, ero però titubante. Non si sa mai. Poi ho ricevuto la chiamata di Moncada e di Pioli: fu così impressionante che ho pensato “sì, devo andare diretto al Milan”. Ho subito avuto un buon presentimento. C’erano altri club (Barcellona, ndi) ma il Milan è andato al primo posto anche per il ruolo. Mi hanno spiegato come volevano che io giocassi, era la soluzione migliore per me. Mi piace aiutare la squadra a creare opportunità, però anche la difesa è molto importante. In Italia devi essere sveglio, è importante difendere e attaccare. Devi essere uno completo».