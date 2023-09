Milan, Reijnders: “Mi chiamano ‘Power Reijnders’. Qui si inventano di tutto”

In questa sessione di calciomercato sono arrivati ben 10 calciatori al Milan . A centrocampo c'è stata una vera e propria rivoluzione. Uno dei giocatori che ha potenziato la mediana è Tijjani Reijnders . L'olandese ha parlato ai microfoni di Nos ( QUI LE SUE PAROLE COMPLETE ). Ecco un estratto sul suo soprannome e sui connazionali che hanno vestito la maglia del Milan in passato.

"Se dimostri le tue qualità, verrai preso sul serio. Quando sono in palestra, vedo la Hall of Fame. Lì vedi anche Gullit e Van Basten con i Palloni d'Oro. Qui al Milan sono molto contenti di avere un giocatore olandese. Mi chiamano 'Power Reijnders', che buffo, come i Power Rangers. Qui si inventano di tutto". LEGGI ANCHE: Milan, la Procura indaga per i cori contro la Juventus