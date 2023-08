Capello: “Milan, ho ammirato Reijnders: è uno che gioca in verticale”

Fabio Capello , ex allenatore del Milan , ha rilasciato un'intervista a 'SportWeek' oggi in edicola. In merito ai rossoneri di Stefano Pioli , attesi lunedì dalla prima partita in campionato sul campo del Bologna , Capello ha evidenziato le qualità del nuovo arrivato, Tijjani Reijnders , nei tre di centrocampo.

Milan, l'opinione di Capello su Reijnders

"Nel Milan ho ammirato finalmente uno che gioca in verticale e non in orizzontale: Reijnders. Oggi si fa il passaggio laterale per non rischiare, per non sentire l'allenatore urlarti contro se perdi palla. Così si finisce a passarla sempre indietro, fino al portiere, che tocca il pallone 50 volte a partita, mentre il centravanti otto".