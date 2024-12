Montolivo: “Milan? Situazione incerta. I tifosi sono delusi perché…”

Intervenuto a Sky Sport, Riccardo Montolivo ha parlato del momento che vive il Milan e la squadra allenata da Paulo Fonseca. Secondo l'ex giocatore, infatti, la notizia del rifinanziamento del vendor loan del fondo Elliott in favore di RedBird non può che portare ulteriore incertezza. Montolivo spiega che i tifosi rossoneri non riescono a guardare il futuro con ottimismo, anche se le notizie dei rinnovi di Maignan e Reijnders possono rappresentare dei tasselli importanti.