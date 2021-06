Milan, Rebic sulla mancata convocazione di Tomori: “Sono sorpreso”

Ante Rebic, a pochi giorni da Inghilterra-Croazia, si è detto sorpreso della mancata convocazione di Fikayo Tomori con la Nazionale britannica

Un profilo arrivato da semi-sconosciuto che però si è rivelato uno dei giocatori più importanti per la corsa alla Champions League. Fikayo Tomori è stato un grande colpo di Paolo Maldini, che lo ha prelevato dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto a 28 milioni di euro. Cifra che il Milan sborserà sicuramente per acquistarlo a titolo definitivo. Le sue prestazioni, però, non sono bastate a convincere il commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate. Una mancata convocazione che ha sorpreso Ante Rebic, suo compagno in rossonero. Queste le dichiarazioni del croato a pochi giorni da Inghilterra-Croazia riportate da 'derbyderbyderby': "Onestamente, sono un po' sorpreso perché dalla loro scelta dei difensori, sembrano tutti avere le stesse caratteristiche. Fik è aggressivo e veloce. Abbiamo parlato e lui mi ha detto che non credeva che sarebbe stato convocato. Quindi sono un po' sorpreso". Giroud, Ziyech, Calhanoglu e tante altre novità: ecco le top news sul mercato del Milan