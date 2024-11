Bucchi consiglia: “Milan, prendi subito Raspadori. Ecco cosa ti può dare”

Cristian Bucchi , ex calciatore ed allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Goal', consigliando al Milan l'acquisto di Giacomo Raspadori . Il fantasista del Napoli , infatti, avrebbe manifestato la volontà di giocare, cosa che invece non sta avvenendo alla corte di Antonio Conte . E secondo l'ex tecnico del Sassuolo anche la Lazio potrebbe essere una buona destinazione per il futuro del classe 2000. Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito.

Milan, Bucchi consiglia il pupillo Raspadori: poi elenca le sue qualità

"La richiesta di Raspadori è legittima, quando è passato dal Sassuolo al Napoli ha fatto un bel salto di qualità, adesso ci sta che chieda di giocare. Giacomo è un giocatore rapido e veloce, ha l'attacco di profondità, ora deve legittimare la titolarità e a Napoli non avrà questa possibilità. Sta vivendo un momento molto delicato, credo che per il bene del Napoli e del ragazzo sia arrivato il momento di trovare una collocazione diversa, fossi nel Milan o nella Lazio lo prenderei subito. All'Atalanta non lo vedrei bene, c'è troppa concorrenza, deve andare in una squadra dove ci sono due attaccanti e lui è il terzo".