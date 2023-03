Trevisani: “Il Milan senza Leao non tira in porta, deve giocare sempre”

"Il Milan senza Leao non può giocare. Non ha giocato Leao contro il Sassuolo e il Milan ha perso, non ha giocato con l'Inter e il Milan non ha tirato in porta finché non è entrato lui, non ha giocato Firenze e il Milan è stato brutto: senza Leao il Milan non può giocare. Questione tattica? Leao deve giocare sempre. Siccome Leao ciondola allora leviamolo dal campo? No, non ce n'è uno meglio di Leao".