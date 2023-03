Trevisani: “Oggi il Milan senza Leao non va in Champions League”

Il giornalista ha poi aggiunto: "Se vogliamo dire che è discontinuo e che non è ancora un giocatore da 25 gol, mi unisco alla critica. Ma ci sono le vie di mezzo. Lasciate stare Leao, non cominciamo a criticarlo ogni volta che non fa gol. il Milan di oggi, senza Leao, non va in Champions League neanche se lo spingi. Quindi è bene che se lo coccoli e non lo metta mai più per nessun motivo in panchina. Non esiste Milan senza Leao. A gennaio la squadra è andata in vacanza per un mese e lui si è fermato, nel momento in cui era nella miglior stagione realizzativa in carriera. O forse si è fermato Leao e quindi si è fermato il Milan? Senza di lui, non c’è più quarto posto".