Milan, Pastore: “Leao, Theo Hernandez e Tomori? Basta alibi”

Ecco le parole di Pastore, giornalista de Il Foglio, sui giocatori del Milan: "Ci si affida anche alla responsabilità dei giocatori, che non si sono proprio distinti in questi mesi per responsabilità, e l'esonero di Fonseca parla anche a loro. Perché adesso gli alibi sono finiti: perché Theo Hernandez, Leao, Tomori e tutti gli altri, che più o meno hanno storto il naso in questi mesi, non hanno più alibi e questo è un vantaggio anche per Conceicao che può usare un po' più il bastone, anche in questi giorni per segnare in maniera più netta il cambio di gestione. Poi se questo funzionerà è tutto da vedere".