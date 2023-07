Milan, Leao: “Voglio stare qui per crescere ancora e vincere molto”

Rafael Leao , attaccante del Milan , ha parlato - dal ritiro rossonero negli Stati Uniti d'America - a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del classe 1999 sulla possibilità che, dopo il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2028 , il portoghese resti a vita in maglia rossonera.

"Forse nel calcio di oggi è impossibile vedersi con la stessa maglia per una vita. Ho firmato per cinque anni, vuol dire che voglio stare qui - ha affermato, sicuro, Leao -. Il progetto è molto importante, ci sono molti giovani e la cosa più importante è che qui posso crescere ancora per arrivare al mio obiettivo: vincere molto". Milan, c'è una novità su Chukwueze >>>