Milan, Leao: “Rinnovo? Solo questione di tempo. Ho aspettato perché …”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rivelato a 'La Gazzetta dello Sport' il motivo per cui il rinnovo con il Diavolo tardava ad arrivare

Rafael Leao , attaccante del Milan , ha parlato - dal ritiro rossonero negli Stati Uniti d'America - a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del classe 1999 sul rinnovo del contratto firmato con il Diavolo fino al 30 giugno 2028 : è stato un atto d'amore o economico?

"Un atto d’amore - ha giurato Leao alla 'rosea' -. Nella mia testa c’era già la decisione, ci ho pensato tanto, era solo una questione di timing, di scegliere il momento giusto. Prima del contratto, volevo andare in finale di Champions League … ma non ci siamo riusciti". Milan, Moncada ci prova per un altro attaccante >>>