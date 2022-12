Milan, Leao: “Vi svelo chi è il difensore più forte che ho affrontato”

Rafael Leao, attaccante del Milan di Stefano Pioli, attualmente in discussione con il club rossonero per il rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2024, ha parlato negli ultimi giorni ai microfoni di 'RDP Africa'. Interpellato su chi fosse il difensore più forte contro cui ha giocato finora in carriera, Leao ha risposto senza indugio: "Pepe e Thiago Silva". Il classe 1983, suo compagno nel Portogallo e il classe 1984, ex rossonero per tre stagioni, saranno sicuramente contenti di essere così temuti dal nativo di Almada. "Futuro Brahim Díaz, ecco la novità": le news dalla Spagna >>>