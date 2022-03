Milan, Leao: “Quando ricevi la chiamata di Maldini non puoi rifiutare”

Rafael Leao, attraverso il proprio profilo Instagram, ha sottolineato l'importanza di Paolo Maldini nella scelta di trasferirsi al Milan

Come si fa a dire no ad una leggenda come Paolo Maldini? Rafael Leao non ci è riuscito. Il portoghese, attraverso un 'reel' pubblicato su Instagram, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in cui evidenzia l'importanza del direttore tecnico rossonero per il suo trasferimento al Milan. Queste le dichiarazioni: "La società mi ha confessato dell'interesse. Quando poi ricevi la chiamata di Paolo Maldini non puoi rifiutare. E alla fine ho accettato questa nuova sfida". Sarà così anche in sede di rinnovo? Ovviamente i tifosi non possono che augurarselo. Le Top News di oggi sul Milan: passi in avanti per Origi, esclusiva Ariedo Braida