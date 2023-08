Milan, Kabasele lancia il guanto di sfida: “Voglio giocare contro Leao”

Sembra quasi tutto pronto per l'avvio della stagione 2023-2023 per la Serie A. I motori delle squadre ruggiscono e, a volte, lo fanno anche i calciatori stessi. Ne è stato un esempio recente il nuovo giocatore dell'Udinese Christian Kabasele il quale ha lanciato una sfida al bomber del Milan Rafael Leao. Il punto di sfida sarà raccolto dal portoghese? Sicuramente ci sarà da divertirsi dal momento che si percepisce grande entusiasmo da parte dei giocatori stessi per la ripresa del campionato.